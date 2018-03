Gamer hangszórót és mechanikus billentyűzetet mutatott be a Logitech

Két újabb, kifejezetten gamereknek szánt kiegészítőt mutatott be a mai napon a Logitech, akik egy komplett hangrendszerrel és egy mechanikus billentyűzettel szeretnének kedveskedni a rajongóknak.

ennek megfelelően a világ első, kifejezetten videojátékosoknak megálmodott hangszórója lett, mely 240 wattos teljesítményt kínál, a 3D audio és a DTS:X Ultra 1.0 jóvoltából pedig nemcsak a legjelentéktelenebb hanghatásokat is a fülünkbe varázsolja, hanem a játékból érkező effektet valószerű irányának érzékelését is biztosítja, méghozzá az RGB fényhatások jóvoltából szintén valós idejű fényeffektek társaságában.A kérdéses hangrendszer négy megvilágított zónával és testre szabható fényekkel, illetve animációkkal rendelkezik, a csatlakoztatás szempontjából pedig az USB-t, a Bluetooth-t vagy a 3,5 mm-es jacket egyaránt támogatja, sőt a Logitech Easy-Switch technológiának hála egyetlen gombnyomással válthatunk, ha a hangrendszer egyszerre több eszközhöz lenne csatlakoztatva.A gyártó bemutatta továbbáis, mely RGB világítással és LIGHTSYNC támogtással érkezik, és választható a lágy Romer-G Tactile és a gyors, ámde halkabb Romer-G Linear mechanikus gombokkal is. Az eszköz eloxált és csiszolt alumíniumborítással garantálja a maximális tartósságot és a prémium megjelenést opcionális csuklótámasszal.A Logitech G560 hangszóró és a G513 mechanikus billentyűzet várhatóan áprilistól kerül a boltok polcaira, méghozzá 250 és 180 eurós fogyasztói áron.

