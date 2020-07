Gamer Girl címmel egy női streamerről szóló FMV-t készít a Wales Interactive

Elképesztő módon sikerült visszahozniuk a köztudatba az FMV-k műfaját a Wales Interactive srácainak, akik az FMV Future csapatával kiegészülve most bemutatták Gamer Girl című legújabb élőszereplős kalandjátékukat.

Az alkotás PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenhet majd szeptember magasságában, a főszerepben egy Abicake99 névre hallgató gamer lánnyal, aki streamerként éli a mindennapjait, élőzése pedig azt követően sem áll le, hogy legjobb barátja, Becky rejtélyes körülmények között eltűnik., amit döntéseinkkel irányíthatunk majd, így egészen sok irányba elvihetjük a komplett történetet, miközben újabb képességeket oldhatunk fel hősünknek, tehát igencsak összetett élményben lesz részünk az FMV-k sajátosságaihoz mérten. Mindezt olyan szereposztás mellett, mint Alexandra Burton, David Wayman, Rebecca Calienda, vagy Sofia Maffei.Érdekesség, hogy a bejelentés után a játék elképesztően sok negatív visszhangot keltett, mert nagyon érzékeny témát választott - ennél csak a rasszista kártya lett volna most kellemetlenebb -, így pánikszerűen elkezdték törölgetni mindenhonnan a kapcsolódó dolgokat, nincs már hivatalos honlap, a trailert is próbálják eltüntetni, aminek az oka sokak szerint talán az, hogy magát a játékot is kukázták a közösség nyomására, ha tehát tetszik is, egyelőre csigavér.

Nézd nagyban ezt a videót!