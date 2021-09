Gameplayt kaptunk a God of War: Ragnarökből, jön a Spider-Man 2 - íme minden, amit a Sony tegnap leleplezett!

A Sony tegnap este megejtette a nagy prezentációját, mely során egy kazal címet mutattak, többek között külső kiadóktól származó alkotásokat és házon belüli fejlesztéseket is - az alábbiakban olvasható az összefoglalónk.

Kapásból egy bombasztikus leleplezéssel indult a sor, elnézve hogy megjelent az Aspyr Media és a Lucasarts logója, ahonnan már pontosan tudtuk, hogy mire számíthatunk -bemutató! Kaptunk egy pár másodperces trailert, valamint kiderült, hogy PC-re és PS5-re fog érkezni.

A sort egy igencsak érdekesnek tűnő japán játék folytatta, ami bár első blikkre úgy tűnhetett, mintha egy új NieR-játék lenne, viszont a megannyi képkocka után kiderült, hogy nem másról van szó, mint acímű alkotásról. Az alábbiakban gameplay felvételek társaságában vizslathatjátok a programot:Új előzetest kapott acímen futó Borderlands spin-off is, ami a Borderlands 2-es Dungeons & Dragons paródiát hivatott egy teljes játékká formálni. A közelharci fegyverek megjelenése örömteliek, illetve minden porcikájában hozza a klasszikus Borderlands-hangulatot a produktum.Pár snitt erejéig tiszteletét tette a, majd jött egy kisebb csalódás. Mozgás közben láthattuk a várva várt Alan Wake Remasteredet, azonban sajnos meg kellett bizonyosdnunk róla, hogy sajnos hiába ráncfelvarrták itt-ott, nagyon kopottas a grafika. Sebaj, legalább ellátogat modern konzolokra!2022 márciusában jön next-gen konzolokra a, amit egy friss trailerrel jeleztek (engedelmetekkel nem linkelnénk, talán mindannyian tudjátok, hogy melyik játékról van szó...). Utána viszont izgalmas vizekre eveztünk: a Tango Gameworks állt elő a, ami még mindig elképesztően fest. Íme:aztán egy olyan kedvcsinálóval gazdagodott, ami egy csapásra felvitte a pulzusunkat. Brutál vicces képsorok és bár eleinte sablonosnak tűnő játékmenet, mégis pofás körítés fogad minket, de minderről ti magatok is megbizonyosodhattok az alábbiakban:Sorban következett ezután a, a, egy titokzatos új horrorjáték, a(amit az Epic Games ad ki), valamint a, azonban utána megerősítést nyert, hogy jön azPS5-re és PC-re. Így bizony, ellátogat a negyedik felvonás és a spin-off számítógépekre - bár hogy a trilógia portja hová tűnt, arra mi is kíváncsiak lennénk.Hogy micsoda? A PlayStation nem tartogatott meglepetéseket a mostani prezentációra? Akkor most figyelj: megvillan a Marvel logó, majd az Insomniac Games logója. Igen-igen, joggal feltételezhetnéd, hogy a-t leplezik le végre, de nem - ez bizony egy videojáték Rozsomákkal a főszerepben! Itt is van aelső trailere, ami abszolút derült égből villámcsapásként jött:Várható volt, hogy a Sony nem hagyja ki, hogy a saját autós bálványát, a-et mutogassa a nagyvilág számára, és ez így is történt. Főként a grafikai újítások és a kocsik testre szabhatósága kapta ezúttal a főszerepet, és bár nem találja fel a spanyol viaszt az alant megtekinthető kis videó, de ismét elégedetten csettinthetünk a látottak kapcsán.No de ezután megtörtént az is, amit már az imént vártunk, miszerint az Insomniac Games hivatalosan is bejelentette, hogy 2023-ban jön a. Azontúl, hogy Peter Parker és Miles Morales is játszható karakter lesz (talán lesz kooperatív mód is?!), a nagy meglepi nem más, mint hogy ezúttal Venom lesz a főellenség.És végül, de nem utolsó sorban, jött a nagyágyú, amire a leginkább kíváncsi volt a játékosközösség: a. Atreus egy kicsit megnőtt, Kratoson is meglátszik a kor, és bizony a játékmenetből bevágott pillanatok nyomán mindenki joggal nyalhatja meg a tíz ujját. Megjelenési dátumot nem kaptunk, de ezzel most azért elleszünk egy darabig!