Gameplay videót kaptunk a Steep: Road to the Olympics kiegészítőről

Bár lassan egy éve már, hogy megjelent a téli sportok kedvelőinek dedikált Steep , ellenben a Ubisoft Annecy munkatársai a háttérben még készítenek hozzá egy minden eddiginél jelentősebb kiegészítőt.

A Road to the Olympics címre keresztelt bővítmény már a nevével mindent elmond tartalmáról, hiszen egy olimpiai témájú bővítmény lesz, ahol nem a freestyle, sokkal inkább a kötöttebb versenyek kapják majd a szerepet, mintegy felkészítve minket a 2018-as téli olimpiára, amihez egy komplett sztori módot alkottak a fejlesztők, a való életben is létező sportszámokkal és olyan sportolókkal, mint Lindsey Vonn, Bode Miller vagy Sage Kotsenburg. Steep : Road to the OlympicsPC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, ha pedig megnéznéd mozgás közben az alábbi videó éppen ideális választás lesz az ismerkedéshez.

