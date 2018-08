Gameplay videót kapott egyenesen Kölnből a Metro Exodus

Újabb Metro Exodus gameplay felvételek láttak napvilágot a kölni gamescom expóról, aminek jóvoltából egy egészen új oldalát ismerhetjük meg nemcsak a játéknak, hanem a 4A Games komplett sorozatának is.

Az alkotásra ugyanis míg korábban a klausztrofóbikus helyszínek, valamint a fagyos, jeges, de mindenképpen télies megközelítés volt a jellemző, addig, noha a Metro-széria utolérhetetlen poszt-apokaliptikus sajátosságai természetesen továbbra is központi szerepet töltenek be rajta.Sajnálatos azonban, hogy egyelőre még messze van a Metro Exodus megjelenése, az ukrán fejlesztők ugyanis 2019. február 22-re tervezték be a játék premierjét PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!