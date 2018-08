Gameplay videót kapott a The Surge 2

A kölni gamescom 2018 alkalmából a Focus Home Interactive és a Deck13 egy friss kedvcsinálót mutatott meg a The Surge 2 -ről, így a sci-fi Dark Souls-nak is csúfolt sorozat legújabb tagját végre in-game pillanatok társaságában is megcsodálhatjuk.

Bár a felvétel még az egyperces lélektani határt sem éri el, azt viszont így is nagyszerűen bebizonyítja, hogy, miközben a brutális és intenzív harcok mellett már nemcsak ipari hatású helyszínek, hanem erdős vidékek is várnak majd ránk kalandjaink során.Bár a videó láványos, de a The Surge 2 sajnos még mindig nem kapott pontos megjelenési dátumot, így csak annyi biztos, hogy 2019-ben érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

