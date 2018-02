Hatalmas volt az öröm, amikor Julian Gollop bejelentette, hogy elkészíti az általa megálmodott XCOM-sorozat szellemi örökösét, ami a legendás UFO-vadász sorozatot a Fallout mechanikájával és sajátosságaival ötvözi.

A PC Gamer jóvoltából pedig most végre megérkezett az első gameplay felvétel is a Phoenix Point névre keresztelt műről, aminek jóvoltából hosszú perceken keresztül láthatjuk mozgásban ezt aHa te is ismerkednél vele, ennél jobb lehetőséget aligha találhatsz magadnak. A Phoenix Point megjelenését valamikor az idei évben várjuk, méghozzá kizárólag PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!