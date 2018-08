Várható volt, hogy a kölni gamescom 2018-on láthatjuk majd a Devil May Cry 5 -öt, de azt nem, hogy gyakorlatilag a rendezvény hivatalos kezdése után pár órával már kapunk is róla egy közel 16 perces gameplay felvételt.

Márpedig ez történt, az eseményen prezentált demóra ugyanis az Arekkz Gaming csapata elsőként vetette rá magát, tapasztalataikat pedig rögtön meg is osztották a rajongókkal, ezáltal az alábbiakban Devil May Cry 5 egyelőre nem rendelkezik megjelenési dátummal, de valamikor jövőre jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

