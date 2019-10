Gameplay videót és gépigényt kapott a Moons of Madness

Már csak egyetlen napot kell várni arra, hogy megismerhessük, milyen végeredményt szült Lovecraft világának a sci-fi horrorokkal történt vegyítése, lévén holnap érkezik meg PC-re a Moons of Madness

A Funcom által gondozott alkotásról emiatt most egy friss kedvcsinálót kaptunk, mely gameplay videóként egy nagyon alapos betekintést ad nekünk a Marsra kalauzoló beteg alkotás sajátosságaiba, miközben a játék gépigényével egyaránt megismerkedhetünk, aggodalomra pedig semmi ok.Az alkotás ugyanis kifejezetten baráti gépigényekkel kecsegtet nekünk, de inkább nézzétek meg a saját szemetekkel az alábbiakban, hogy miről is van szó.OS: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64CPU: Intel Core i5-760 / AMD Athlon X4 740GPU: GeForce GTX 460 or MX150 / Radeon R7 260XRAM: 4 GBHDD: 15 GBOS: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64CPU: Intel Core i7-2600K / AMD Ryzen 5 1500XGPU: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580RAM: 8 GBHDD: 15 GB

Nézd nagyban ezt a videót!