Gameplay videón mutatja meg magát a Praey for the Gods

A No Matter Studios a PAX 2018 részeként ismét megmutatta mozgásban Praey for the Gods című videojátékát, mely egy rendkívül különleges indie címként már korábban rengeteg ember figyelmét felkeltette.

Ennek az oka nem más, minthogy a Praey for the Gods a viking mitológia középpontba állítása mellett, vagyis hősünk oldalán egy nyitott világban szaladgálhatunk, fejtörőket teljesíthetünk, miközben a harcok és a rejtélyek sem állnak messze tőle.Hogy a Praey for the Gods pontosan mikor érkezik, azt még senki sem tudja, de ha te is szereted a különleges kalandokat, akkor érdemes lehet ismerkedned vele, az alábbi felvétel ugyanis több mint hangulatos lett.

