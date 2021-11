Gameplay videón leshetjük meg a Marvel's Avengers-be érkező Pókembert

Pókember a jövő héten csatlakozik a Marvel's Avengers-hez egy új esemény keretében, és most egy friss előzetesben mutattak be felvételeket a hálószövőről harc közben, miközben részleteket is közöltek a játékmenetéről.

Ahogy arra alapból számíthattunk,, aki a kombókról, a levegőben zsonglőrködő ellenfelekkel való zsonglőrködésről és a kitérésről híres. Képességei közé tartozik a Web Bomb, amely területi sebzést okoz; a Spider Drone, amely a hatósugarában lévő ellenfeleket hálózza be, és követi a játékosokat; és a Wrecking Ball, egy hatalmas hálógolyó, amely lecsapódik és hatalmas sebzést okoz.Pókember a Webbed állapotot is előidézheti az ellenfeleknél, és ha a sáv megtelt, az ellenfelek cselekvésképtelenné válnak, és fogékonyabbak lesznek a leütésekre.

