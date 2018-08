Az Activision a kölni gamescom 2018 alkalmából nemcsak egy friss trailert mutatott a Destiny 2: Forsaken kiegészítőről, hanem egy látványos gameplay videót is, melyen több mint 6 percen keresztül láthatjuk mozgásban a bővítményt.

Ennek éppen itt volt az ideje, hiszen aki elfelejtette volna, a Forsaken két héten belül meg is jelenhet, pláne hogy a játék új PvPvE módja, avagy a Gambit most mutatja meg magát először alaposabban, így a felvételen a harmadik perc után már szinte csak erről lesz szó.Ha kíváncsi vagy a nagy kaszabolásra, csapj le a Destiny 2: Forsaken aktuális képsoraira, majd szeptember 4-től magára a bővítményre is PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

