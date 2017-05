Gameplay videón ismerhetjük meg a Final Fantasy XIV: Stormblood néhány újdonságát

A Square Enix csapata a hétvégén egy live stream során a Final Fantasy XIV producerével a középpontban ismét mutogatta egy kicsit az említett MMO hamarosan megjelenő kiegészítőjét, amely Stormblood címmel érkezik majd.

Ebben a bővítményben rengeteg újdonság vár ránk, amit Naoki Yoshida producer és Toshio Murochi közösségi menedzser próbáltak bemutatni a rajongóknak, és ami hellyel-közzel sikerült is, eredményét pedig egy valamivel több mint 2 perces videón örökítették meg.A felvételen- egy hídját túl alaposan is -, de ismerkedhetünk a megújult kezelőfelülettel, hovatovább bemutatnak nekünk pár fekete mágián alapuló új támadást is többek között. A Final Fantasy XIV : Stormblood várhatóan június 20-án érkezik PC-re és PS4-re.

