Két friss kedvcsináló bukkant fel a minap a Doctor Who: The Edge of Time kapcsán, mely a jól ismert televíziós sorozat különleges adaptációjának ígérkezik, méghozzá a virtuális valóság élményén alapulva.

A játékot most először ismerhetjük meg látványos gameplay felvételek társaságában, aminek köszönhetően kiderült, hogy, hiszen minden fontos alapelem, helyszín és egyéb sajátosság megtalálható lesz benne.Ha szeretted a BBC sorozatát, szinte biztos, hogy téged is elvarázsol majd a Doctor Who: The Edge of Time élménye, mely várhatóan még az idén megjelenik PlayStation VR-ra, HTC Vive-ra és Oculus Riftre is.

