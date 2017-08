Gameplay videón az NHL 18 Threes módja és egy meccs a Stanley-kupáról

Egy közel 24 perces gameplay felvétel segítségével gyarapíthatják információikat az NHL 18 kapcsán a virtuális jégkorongozás kedvelői, aminek részeként egyenesen a játékból kivágott pillanatok várnak ránk.

A felvétel középpontjába az NHL 18 egyik újdonsága, a Threes mód került, amelyazáltal, hogy a két csapat a kapusokat leszámítva csak három-három embert állít a pályára.A videó több aspektusból is bemutatja nekünk az újdonságot, ezáltal látunk egy mérkőzést még a Stanley-kupáról is, amit szintén átélhetünk ezzel a játékmóddal. Ha érdekel az NHL 15, a megjelenést még mindig szeptember 15-re várjuk PS4-re és Xbox One-ra is.

