Idén végre valahára berobog az Elite Dangerous: Odyssey expanzió, amely megannyi újdonsággal hivatott kiegészíteni az alkotást, és most egy vadonatúj gameplay videót vehetjük szemügyre, hogy mit is tartalmaz majd a program.

Közel 8 és fél percen keresztül ismerkedhetünk a játékkal, amin egy teljes küldetés végigpörgetését láthatjuk. Három parancsnok veti be magát egy előőrsnél, így nem az űrben való cikázást helyezi fókuszba a kedvcsináló, hanem sokkal inkább a szárazföldi mókázást.Ezenfelül bejelentették azt is, hogy lesz hamarosan egy PC-s alfateszt az Elite Dangerous: Odyssey-hez, amit március 29-ére ütemeztek be a fejlesztők, úgyhogy lesz alkalom rá, hogy kipróbáljuk idő előtt a kiegészítőt.

Nézd nagyban ezt a videót!