Gameplay videón a Naruto to Boruto: Shinobi Striker

A japán Jump Festa részeként a Bandai Namco csapata már teljes életnagyságban demózta az érdeklődők számára a Naruto to Boruto: Shinobi Striker című multis akciójátékot, amiről nekünk is csurrant-cseppent egy kis látnivaló.

A DualShockers csapata ugyanis rögzítette a livestream egy jelentős részét, ezáltal két teljes mérkőzést is szemügyre vehetünk a Naruto to Boruto: Shinobi Striker -ből, amelyek közülHogy a két mérkőzés pontosan milyen játékmódban zajlik, azt egyelőre nem tudjuk, de valamiféle erősen módosított capture the flag mókáról lehet szó. A Naruto to Boruto: Shinobi Striker 2018-ban érkezik meg hozzánk PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

