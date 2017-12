Gameplay videókkal gazdagodott a Dissidia Final Fantasy NT, érkezik a nyílt béta is

A japán Jump Festa rendezvény részeként a Square Enix minden eddiginél alaposabban prezentálta a rajongóknak a Dissidia Final Fantasy NT -t, amiről ennek megfelelően friss trailerek és gameplay videók is berobogtak közénk.

Az alábbiakban így láthatunk egy boss harcot, megcsodálhatjuk a sztori mód egyik átvezetőjét, mindemellett pedig színtiszta in-game pillanatok is várnak ránk, amelyek mellett az alkotók megerősítették, hogy még decemberben egy nyílt béta is érkezik a játékhoz.A béta várhatóan három részletben zajlik majd le (december 23 és december 24, december 30 és december 31, valamint január 6 és január 7 között), egyelőre azonban nem tudjuk még, hogy a mi régiónkban is élhetünk-e a kipróbálási lehetőséggel?, így ha rendelkezünk ilyennel, akkor az említett időpontokban olyan játékmódokat próbálhatunk majd ki, mint a Class Match, a Rush Battle, a Customization, a Story Mode vagy a Treasures.

