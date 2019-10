Gameplay videókból ismerhetjük meg a Terminátor brutális kivégzési módszereit a Mortal Kombat 11-ben

Néhány szerencsés flótás már most lehetőséget kapott arra, hogy átvegye az irányítást a Terminátor karaktere felett a Mortal Kombat 11 -ben, aminek jóvoltából több gameplay videó is született brutális kivégzési módszereiről.

Ennek köszönhetően az első felvételen megismerhetjük a karakter második Fatality képességét, melyen a T-800-as motorra pattan, fellöki áldozatát, és még a levegőben apró darabokra lövi szét, de hasonlóan beteg megoldás lett a másik felvételen helyet kapott Brutality képessége is, melyben a Terminátor előbb leszabja ellenfele fejét, és még röptében szétloccsantja.Ha te is átélnéd ezeket a pillanatokat a játékban, a Terminátor várhatóan október 8-án kerül be a Mortal Kombat 11 -be, méghozzá a Kombat Pack részeként.

Nézd nagyban ezt a videót!