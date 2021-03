A Double Eleven és a Facepunch Studios kettőse összesen 23 percnyi gameplay-t osztott meg a Rust konzolos változatából, így a gyakorlatban leshetjük meg, hogy mit is tud valójában a túlélőjáték PlayStation 4 Prós és Xbox One X-es változata.

Az alkotás ugyebár most tavasszal fog debütálni konzolos berkekben, aminek éppen ideje lesz, hiszen már nagyon régóta várjuk a premiert, köszönhetően a ténynek, hogy meglehetősen rég történt meg a kérdéses átiratok bejelentése.A PS4 Prós variánsból 17 percet leshetünk meg az alábbiakban, míg az Xbox One X-es változaton mindössze 6 percig legeltethetjük a szemünket. Ha ismeretlen számodra a Rust , akkor akár jó első ismerkedés is lehet az alábbi két videó!

