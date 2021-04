Gameplay trailert kapott Rose, a Street Fighter V: Champion Edition új karaktere

A mai napon végre valahára megjelenik Rose a Street Fighter V: Champion Edition be, ugyanis a Capcom korábban április 19-ére datálta a harcosnő érkezését, a premiert pedig nem kevesebbel ünnepli a Capcom, mint egy gameplay trailerrel.

Ebben bővebben is megismerkedhetünk a friss jövevénnyel, így láthatjuk, miként üti és püföli az ellenlábasait. A különböző kombókra is kitér az alant megtekinthető gameplay trailer, ráadásul nem is aprózták el az alkotók, lévén közel három percnyi tartalmat tettek közzé.PS4-re és PC-re egyaránt berobogott az új karakter, viszont ha hirtelenjében fogalmad sincs, hogy kiről is van szó, akkor meg pláne lesd meg ezt a trailert, ugyanis kellő képet ad róla, hogy mire lehet számítani Rose személyében.

Nézd nagyban ezt a videót!