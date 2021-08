Gameplay trailert kapott Oro, a Street Fighter V: Champion Edition legújabb harcosa

Oro, avagy a Street Fighter V: Champion Edition legújabb friss karaktere, aki a Season V részeként fog berobogni a játékba, most kapott egy vadonatúj kedvcsinálót, így bővebben is megleshetjük a harcost a gyakorlatban.

Oro ugyebár augusztus 16-án szállingózik be a gárdába Akira Kazama oldalán, és értelemszerűen PC-n és PS4-en egyaránt behúzható lesz a figura. Egy igazi remetéről van szó, akinek nemcsak küllemében figyelhető meg ez az életvitel, de harcmodorában is kijelenthetjük, hogy hordozza azt a kicsit összeszedetlen, kaotikus érzetet.Vörösen izzó szemei gondoskodnak róla, hogy már az első pillanattól kezdve fenyegetést jelentsen ellenfelére, úgyhogy összességében nemcsak harcstílusában, de dizájnban is ütősre sikeredett.

