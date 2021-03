A Sony Interactive Entertainment és a San Diego Studio bemutattak egy friss kedvcsinálót, egészen pontosan egy gameplay trailert az MLB The Show 21 kapcsán, melyből kiderült, hogy mekkora változások mentek végbe a népszerű sportjáték háza táján.

A videó ugyanis nem véletlenül kapta a The Game Has Changed címet a készítők részéről, hiszenaz alkotás keretein belül, annak ellenére is, hogy külsősként, illetve a sorozat felületes szemlélőjeként ez talán nem tűnik ennyire nyilvánvalónak.Az MLB The Show 21 egyébiránt április 20-án már érkezik is, a célplatformok között pedig ezúttal nemcsak a PS4 és a PS5 találhatók, hanem az Xbox One és az Xbox Series X egyaránt ott vannak a sorban.

Nézd nagyban ezt a videót!