Gameplay trailert kapott az It Takes Two

Az Electronic Arts csapata egy friss gameplay videót hozott nyilvánosságra Josef Fares legújabb zseniális kooperatív kalandjáról, mely I Takes Two címmel két miniatürizálódott szülőpáros történetét meséli el nekünk.

A maximális kooperációra épülő, az akció mellett az ügyességi elemekre is nagy hangsúlyt fektető alkotásban nagy szerepet kap a narratíva és az innováció, amiről ráadásul most megbizonyosodhatsz az alábbi gameplay videón, mely nagyszerűen összefoglalja számunkra az alkotás élményét.Mindezt ráadásulCody és May nagy ugrabugrálása és ügyeskedése során. Ha megtetszett, ne feledd: március 26-án már érkezik is PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re.

Nézd nagyban ezt a videót!