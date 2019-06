Gameplay trailert kapott az E3-ról a Borderlands 3

Egy igencsak alapos kis prezentáció bukkant fel a Gearbox jóvoltából az E3 expón a Borderlands 3 -ról, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik ismét szemügyre venni a játékot - méghozzá ezúttal teljesen nyers formájában.

A több mint 10 perces, teljesen vágatlan gameplay felvételen többek között, vagyis inkább az tűnt számunkra a legérdekesebbnek, de egy sor más játékelemmel és érdekességgel is lehetőségünk nyílik megismerkedni a kérdéses képsorokon.Nem is húznánk tovább a drága időtöket így korán reggel, csak annyit tennénk hozzá a mozgóképhez, hogy a Borderlands 3 érkezését szeptember 13-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.