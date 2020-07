Gameplay trailert kapott az Atelier Ryza 2

Nem elég, hogy biztosan megjelenhet majd a nyugati régiókban, a Koei Tecmo és a Gust még egy friss trailert is bemutatott néhány órával ezelőtt az Atelier Ryza 2 címre keresztelt JRPG-ről, hogy jobban csorgathassuk a nyálunkat.

A kérdéses mozgókép egyébiránt azon túl, hogy már megmutatja nekünk az első gameplay felvételeket is - főként a taktikus küzdelmekről - előhozakodik Fi karakterével, aki abszolút újoncként csatlakozik Ryza kalandjához, tündérként pedig egy sor olyan új elemet hoz a játékba, amihez foghatót korábban még nem is láthattunk.Ha megkedveltük volna, a teljes címén Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy megjelenése sajnos még odébb van, a készítők télre ígérték - jelentsen ez bármit is - méghozzá PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re.

