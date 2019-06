A mai napon érkezik az Assassin's Creed Odyssey-hez megálmodott The Fate of Atlantis című DLC-kampány második epizódja, mely Torment of Hades címmel most egy igazán ütős gameplay trailert kapott a franciáktól.

Ennek jóvoltából láthatjuk a bővítmény legfontosabb pillanatait, méghozzá nyers játékmenet társaságában, így az egyes küldetések és újdonságok mellettA több mint négy és fél perces bemutató gyakorlatilag a DLC minden elemébe betekintést enged, így ha megtetszett volna, az Assassin's Creed Odyssey: Torment of Hades DLC még ma letölthetővé válik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

