Az ININ Games és a Studio Artdink egy friss kedvcsinálót hozott nekünk a Wonder Boy: Asha in Monster World -ről, mely a legendás alkotás aktuális epizódjaként leginkább Pepelogoo és Asha karakterére, illetve kalandjaira koncentrál.

Merthogy Asha nem lesz egyedül a pályákon, a nagy küzdelmekben segítségére siet majd Pepelogoo is, de hogy ki ő, és pontosan milyen segítséget nyújt neki majd az egyes feladatok megoldásában, azt nézzétek meg inkább magatok az alábbiakban. Wonder Boy: Asha in Monster World várhatóan még az idén, valamikor a második negyedévben megjelenik PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt, ha pedig szereted a klasszikus oldalnézetes platformereket, itt megtalálhatod számításaidat.

