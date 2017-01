Gameplay trailert kapott a Vikings: Wolves of Midgard

Egy friss és egyben igazán látványos gameplay trailerrel gazdagodott a napokban a vikinges Diablo-klónként megismert Vikings: Wolves of Midgard a Kalypso Media és a Games Farm jóvoltából.

A közel másfél perces kis kedvcsináló elejétől a végéig izgalmas és látványos in-game jelenetekkel szolgál az izometrikus nézetű akció-szerepjátékok kedvelőinek, ezáltal alapos kóstolót kapunk a játékmenetről, hovatovább arról is, hogy viking hősünk oldalán milyen teremtésekkel, milyen képességekkel és egyebekkel indulhatunk majd csatába.Azegyaránt megáldott Vikings: Wolves of Midgard valamikor még az év elején érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, valamint Linux-ra és Mac-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!