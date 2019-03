Gameplay trailert kapott a The Sinking City, a nyitott világú horrorjáték

Nagy fába vágta a fejszéjét a Frogwares csapata a The Sinking City című alkotással, aminek részeként egy nyitott világú horrorjáték megalkotását tűzték ki célul, méghozzá a Cthulhu mítosszal a főszerepben.

A játék bár több helyen is, itt azonban érezhetően nagyobb szerepet kap majd a nyomozás, a nyomvizsgálat, és a fejtörők összetettsége is magasabb szinten áll, de mindezt magatok is szemügyre vehetitek, ha ránéztek a rendkívül beteg pillanatokat kínáló alábbi kedvcsinálóra. The Sinking City egyelőre nem tudjuk még, hogy mikor jelenik meg, de az biztos, hogy Charles W. Reed, az enyhén alkoholista kinézetű magánnyomozó története felett még az idén átvehetjük az irányítást PC-n, PS4-en és Xbox One-on is.

