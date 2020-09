Gameplay trailert kapott a The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu

A világ egyik legőrültebb crossovere körvonalazódik a The Sims 4 háza táján, lévén érkezik a The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu kiegészítő, melynek részeként a Csillagok háborúja univerzumának sajátosságai kerülhetnek az alkotásba.

Erről pedig most egy friss gameplay trailer is napvilágot látott, így a saját szemünkkel vehetjük szemügyre Batuu bolygójának sajátosságait, ahová újoncként érkezünk, miközben felfedezhetünk a filmekből ismerős helyszíneket, szocializálódhatunk a furcsa karakterekkel, de lehet saját droidunk, otthonunk, sőt mi több, lézerkardos akciók is várnak benne ránk! The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu várhatóanPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig ismerkednél vele, íme a kapcsolódó kedvcsináló hozzá.

