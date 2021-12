Gameplay trailert kapott a Suicide Squad: Kill the Justice League

A WB Games és a Rocksteady Studios bemutatta az első játékmenetet a fejlesztő régóta várt új projektjéből, a Suicide Squad: Kill the Justice League -ből, méghozzá a ma hajnalban lezajlott The Game Awards 2021-en.

Korábban a Batman: Arkham-sorozat fejlesztője csak sztori trailer formájában mutatta meg az Öngyilkos osztagról szóló alkotását, mind a kétszer a DC FanDome-on. Most azonban akciódús gameplay trailert kaptunk, mely alapján a Suicide Squad: Kill the Justice League -ben Boomerang kapitány gyorsaságát és kütyüit, Harley Quinn mozgékonyságát és közelharci képességeit, King Shark nyers erejét, valamint Deadshot jetpackkel hajtott mozgékonyságát egyesítik. Suicide Squad: Kill the Justice League a tervek szerintPlayStation 5-re, PC-re és Xbox Series S / X-re. A szoftver egyjátékos és többjátékos kooperatív játékmenetet is kínál majd.

