Gameplay trailert kapott a Star Trek: Resurgence

Ismét megmutatta magát a tavalyi Game Awards eseményen bemutatott Star Trek: Resurgence című videojáték, amit a Telltale Games egykori fejlesztőiből összeállt új csapat készít, így nem meglepő módon egy döntésekkel vezérelhető kaland lesz a sorban.

A játék a 2380-as években játszódik, a Star Trek: The Next Generation filmek utáni korszakban, az alábbi gameplay trailer alapján pedig minden benne lesz, amitől imádjuk a sorozatot, így idegen fajok közti megoldhatatlan konfliktus, erkölcsi nehézségek, ionviharok és természetesen maga Spock is.Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy miként húzta rá a Dramatic Labs csapata, akkor nézzük meg bátran az alábbi kedvcsinálót, hiszen biztosan nem kell csalódnunk benne. Megjelenés még az idén, első körben csak PC-re, aztán konzolokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!