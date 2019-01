Gameplay trailert kapott a Power Rangers: Battle for the Grid, de továbbra sem vagyunk meggyőzve

Bár az nWay csapata nagyon hisz benne, hogy megfogja az Isten lábát a Power Rangers: Battle For the Grid -del, azonban dacára az ismert franchise-nak, a 3v3 fős bunyókra koncentráló verekedős játék továbbra sem tűnik nagy eresztésnek.

Erre utal az alkotáshoz bemutatott legfrissebb kedvcsináló, mely kapásból egy gameplay trailer lett a sorban, ami alig 30 másodperces ugyan, de még ezt is fájdalmas végignézni, hiszen egyrészt a Power Rangers: Battle For the Grid nem egy grafikai csoda, másrésztHa neked mégis megtetszene, a Power Rangers: Battle For the Grid megjelenését idén áprilisban várjuk PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, majd a későbbiekben PC-re is.

