Gameplay trailert kapott a Dishonored: Death of the Outsider

Konkrétan az E3-as bejelentés óta egy szó nem sok, de annyit sem hallottunk a Dishonored: Death of the Outsider -ről, mint a népszerű sorozat mellékszáláról, amivel kapcsolatban a Bethesda vélhetően a napokban kapott észbe a megjelenés közelsége miatt.

Ennek apropójából ugyanis ma kaptunk egy friss gameplay trailert a Dishonored: Death of the Outsider -ről, amelyben Karnaca egy egészen új arcát ismerhetjük meg, miközben alaposan megismerkedhetünk történetünk főhősével, aki név szerint Billie Lurk lesz, és vélhetően nem ismeretlen a széria rajongói előtt.A Dishonored 2 eseményei után játszódó sztori az alábbiak tanúsága szerint, ami szeptember 15-én érkezhet meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!