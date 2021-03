Friss kedvcsináló érkezett az idei év egyik különlegességeként számon tartott Century: Age of Ashes című sárkányos akciójátékról, melynek részeként a hatalmas teremtmények hátán repkedve bonyolódhatunk óriási ütközetekbe.

Mindezt elsődlegesen többjátékos élmények társaságában, rendkívül intenzív, aréna alapú küzdelmek részeként, változatos játékmódok és szabályok mellett, noha az alábbi felvétel részeként egy sor más érdekesség is kiderül az alkotásról.Egyedül a megjelenési dátum nem, csak annyi biztos, hogy most, majd a Century: Age of Ashes végleges változata áprilisban érkezhet meg közénk, méghozzá ingyen letölthető formában.

