Gameplay trailerrel jelentkezett a World War Z

Kicsit be leszünk most táblázva zombis anyagokból játékok terén, merthogy a Days Gone, a Dying Light 2 és a The Last of Us Part 2 minden igényünket ki fogja szolgálni ezen a téren, a nemrégiben megjelent Resident Evil 2 remake-ről már nem is beszélve.

Még a The Game Awards-on jelentették be decemberben, hogy a népszerű regény (amiből ugye a Brad Pittes film is készült) játékadaptációval gazdagodik, a World War Z pedig most kapott egy olyan trailert, melyen megleshetjük tüzetesebben, milyen gameplay mechanikákat és lehetőségeket kínál az alkotás.Kasztalapú rendszerrel dolgozik a játék, múltkor már meg is mutatták , hogy képességek szempontjából hogyan fognak egymástól eltérni. A játék jön PS4-re, Xbox One-ra és PC-re is,

