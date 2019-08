A Paradox Interactive a kölni gamescom 2019 alkalmából friss kedvcsinálóval, rögtön egy látványos gameplay trailerrel gyarapította a Romero Games által fejlesztett Empire of Sin című gengszteres stratégiát.

A legendás John Romero (Doom) által alapított stúdió első nagyobb alkotása egy különleges taktikai stratégia lesz, mely az alábbi videó alapján erőteljesen az XCOM-sorozatra épül fel, miközbenHa szeretnél róla egy átfogó bemutatót, itt és most megkaphatod, miközben nem árt memorizálni, hogy az Empire of Sin érkezését 2020 tavaszán várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

