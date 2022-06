Gameplay traileren a Return to Monkey Island!

Hirtelen a semmiből bukkant fel a Nintendo Directen a még tavasszal megszellőztetett Monkey Island folytatás: a Terrible Toybox, a Devolver Digital és a Lucasfilm Games a mai napon megmutatta végre a kalandjátékok egyik etalonjának folytatását.

Berobogott ugyanis a Return to Monkey Island Gameplay Reveal Trailer, amiben a címhez méltón másfél percen át láthatjuk mit fog majd nyújtani játékélmény szempontjából a sorozat ötletgazdái, Ron Gilbert és Dave Grossman által írt folytatás.Guybrush Threepwood ismét felkapja a zakóját, hogy egyszer s mindenkorra felfedje a Karib-tenger közepén Monkey Island leghíresebb, megfoghatatlan titkát, ami ismét szövevényes kalandokat, rengeteg rejtélyt és persze kifogyhatatlan humort biztosít majd számunkra.Azt már most láthatjuk a traileren, hogya megújult látványvilággal készült játékban, amelyben régi szereplők is feltűnnek majd. Return to Monkey Island még idén érkezik PC-re és Nintendo Switchre.

Nézd nagyban ezt a videót!