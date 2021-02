Gameplay teasert kapott a Sherlock Holmes: Chapter One

Eddig kis túlzással csak feljavított pillanatokat, igazi hangulatvideókat vehettünk szemügyre a Frogwares műhelyében gőzerővel készülődő Sherlock Holmes: Chapter One kapcsán, azonban a legendás nyomozó aktuális kalandja most szintet lépett.

Befutott ugyanis hozzá az első olyan kedvcsináló előzetes, melynek részeként már kendőzetlen formában ismerkedhetünk a játékmenettel, és bár egyelőre csak egy teaser látta meg a napvilágot, pár percig azonban ennek ellenére is lehetőségünk nyílik fényt deríteni arra, hogy mi vár majd ránk a játékban.A fiatal nyomozó életéről szóló Sherlock Holmes: Chapter One így merít majd a múltjából, de rengeteg szokatlan újdonsággal is találkozhatunk benne, mindezt pedig. Megjelenés még az idén!

