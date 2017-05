A Ubisoft kapásból négy videóval örvendeztette meg a For Honor azon rajongóit, akik izgatottan várják, hogy elinduljon végre a játék második évadja, amivel együtt újabb hősök és újabb pályák csatlakoznak majd a felhozatalhoz.

Ennek köszönhetően az alábbiakban gameplay felvételek során ismerkedhetünk meg a Shinobi és a Centurion karakterekkel, valamint a két új pályával is, amelyek a Forge és a Temple Garden névre hallgatnak, és már most, közvetetten is igazán taktikus, kellemes helyszínnek tűnnek - pláne az utóbbi. For Honor második évada egyébiránt május 16-án érkezik meg a Season Pass tulajdonosainak, de ha nem rendelkezel ezzel a kiváltsággal, akkor neked május 23-ig kell várni az újdonságok megvásárlásával.

