Gameplay felvételeket kapott a The Division 2 a PAX Westről

A Ubisoft is képviseltette magát a PAX Westen, ahol természetesen mi mást mutogattak volna a nagyközönségnek, mint a The Division 2 -t, kaptunk is két friss gameplay felvételt, mindkettő az eseményen kipróbálható demóból készült.

Az elsőben megcsodálhatjuk a karakter- és felszerelésmenüt, illetve, a második pedig sokkal inkább bővelkedik akcióban, hiszen a lezuhant Air Force One járat mellett ólálkodnak a játékosok.Bőven van még idő a megjelenésig, lévén csak 2019. március 15-én fut jelenik majd meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, azonban örvendetes, hogy már most ilyen szinten mutogatják a játékot menet közben, remélhetőleg most nem kell majd olyasfajta fiaskókkal számolnunk startkor, mint az első rész esetében.

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>