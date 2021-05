Gameplay bemutatót kapott a Far Cry 6

Bár tegnapelőtt már kiszivárgott, de a hivatalos leleplezés csak most történt meg a Far Cry 6 gameplay videója kapcsán, így a saját szemünkkel, tökéletes minőségben vehetjük szemügyre, hogy hogyan is fest a gyakorlatban a cím.

A Ubisoft úgy fest, hogy ismételten követte az ötödik résszel lefektetett alapokat, ugyanis a látott snittekből megint csak az jön le, hogy kover#ezúttal is egy őrültebb fonalat vettek fel, mintsem a véresen komolyan vett elődök szellemi örököse lenne.Ezzel egyetemben a franciák leleplezték, hogy a Far Cry 6 premierje 2021. xy. xy-ra várható, úgyhogy nemsokára már bele is vethetjük magunkat a franchise legfrissebb darabjába. Addig is azonban szemezzetek az alábbiakban a játék által nyújtott örömökkel:

Nézd nagyban ezt a videót!