Galaxy in Turmoil: ez lett a lekapcsolt rajongói Star Wars-játékból

Néhányan talán még emlékeztek arra a Galaxy in Turmoil névre keresztelt projektre, amelyet az orosz Frontwire Studios csapata korábban a Star Wars előtaggal képzelt el mindaddig, amíg a Lucasfilm és az EA rá nem koppintott a srácok orrára a jogsértés miatt.

Az oroszok viszont nem kötöttek kompromisszumokat, sem megalkuvást, így megrázták magukat, kivették a projektből a Star Wars címkéket, valamint minden jogsértőnek beállított tartalmat annak érdekében, hogyHogy a Galaxy in Turmoil -ból végül mi lesz majd, az egyelőre nem tiszta, ellenben most érkezett hozzá egy videó, amelyen a Nak-Thi bolygót, illetve annak sajátosságait ismerhetjük meg alaposabban is. Igen, tiszta Star Wars az egész, de éppen ezért imádjuk és várjuk róla a további részleteket!

