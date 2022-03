Gabe Newell nem szenved álmatlan éjszakáktól a Sony és a Microsoft felvásárlási láza miatt

A Valve a világ egyik legnagyobb mozgatórugója a PC-s játékiparon belül, így várható volt, hogy Gabe Newell is megszólal a Sony és a Microsoft óriási felvásárlási láza miatt, arra azonban nem számítottunk, hogy hősünk ennyire lazán kezeli majd a helyzetet.

Egy interjúban ugyanis elmondta, hogy, nem forgolódik éberen olyan gondolatoktól kínlódva, hogy mit tegyenek most, pláne annak fényében, hogy szerinte ezek az akvizíciók csak ideig-óráig tartanak majd, nem befolyásolják évtizedekre a játékipar képét.Példaként felhozta rögtön a Bungie esetét, akik 2007-ben függetlenedtek a Microsofttól, most pedig a Sony-nál vannak, de felhozta az IO Interactive példáját is, akik 2017-ben függetlenedtek jó pénzért a Square Enix-től.Mint kiemelte: elnökként megérti, hogy miért fontosak ezek a felvásárlások, de szerinte ezek a folyamatok nem teszik jobbá az ügyfelek helyzetét, tehát szerinte ezeknek a bekebelezéseknek egy jelentős része rövid időn belül szakítással végződik majd.