Gabe Newell megerősítette, hogy több új játékot is fejleszt a Valve

Bár sajnálatos módon ismét csak üres ígéretekkel szolgált, ellenben Gabe Newell, a Valve vezérigazgatója nemrégiben újra megerősítette, hogy a csapat berkein belül több új videojáték is készülődik a háttérben.

Nyilván most következne a lényeg, azonban Newell a 1 News magazinnak adott interjúban semmi egyéb részletet nem volt hajlandó közölni, azt viszont elmondta, hogy a Half-Life: Alyx nagyszerű dolog volt azzal kapcsolatban, hogy a Valve visszatérhessen az egyjátékos élmények világába, ésBár az újságírók konkrétan is rákérdeztek a Valve-vezérnél a Portal és a Half-Life folytatására, Newell azonban hárította a kérdést, így kiemelte, hogy sokáig sikeresen nem beszélt ezekről a dolgokról, és továbbra sem szeretne egészen addig, amíg aktuális kérdések nem lesznek, de azt azért hozzátette, hogy több új projekt is formálódik a csapat berkein belül.