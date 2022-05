Gabe Newell eredetileg nem is akart zombikat a Left 4 Dead-be

Érdekes interjú készült a Kiwi Talkz Youtube csatornán Chet Faliszekkel, aki a Valve egykori történetírójaként sok érdekes sztorit mesélta múltból, de az egyik legérdekesebb az volt, amikor a Left 4 Dead -ről beszélt.

Chet ugyanis elmondta, hogy eredetileg Gabe Newell olcsó ötletnek találta, hogy zombik kerüljenek a Left 4 Dead -be, nem is akart bele semmiféle élőhalottat, mert szerinte a zombis filmekben is ezek a lények csak eszközök arra, hogy valami más üzenetet eltakarjanak, így szentül meg volt győződve például arról, hogy Az élőhalottak éjszakája valójában a rasszizmusról szól.Faliszek azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és, de a főszereplők mindvégig tudják, hogy gyakorlatilag egy zombis film eseményeibe csöppentek bele. Erre az elképzelésre bólintott rá végül a Valve-vezér!

