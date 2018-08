G és Sagat is csatlakoznak a Street Fighter V: Arcade Edition harmadik évadához

A Capcom Cup-on történt bejelentés után várhatóan még a mai napon elérhetővé válik a rajongók számára a Street Fighter V: Arcade Edition harmadik évadának két legújabb harcosa, avagy G és Sagat is.

A két legendás hős PC-re és PS4-re egyaránt elérhetővé válik, és míg G-t a rejtélyek embereként és a világ elnökeként harangozta be a Capcom, addig Sagat nemes egyszerűséggel egy visszavonult király, aki nem melleslegegyben, a rajongók pedig régóta vártak már arra, hogy irányíthassák őt.A két új karakterről egy-egy mozgóképet is kaptunk, és bár a Season 3 Character Pass részeként is elérhetjük őket Sakura, Blanka, Falke és Cody társaságában, ha viszont külön-külön fájna rá a fogunk, 6 dollár vagy 100 ezer Fight Money az áruk.

