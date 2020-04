Future Games Show név alatt újabb E3-pótlék várható júniusban

Egyre kevésbé vagyunk szomorúak az E3 elmaradása miatt, hála annak, hogy egyre több kezdeményezés indul útnak, melyek lehetővé teszik, hogy a bejelentések ne maradjanak el, csupán más körülmények között táruljanak elénk.

Pontosan ehhez nyújt hátteret a Future Game Show is, mely a GamesRadar szervezésében egy egyórás digitális expónak ígérkezik, és töméntelen mennyiségben, de előzetesek, hírek és interjúk is várhatók, méghozzá platformoktól függetlenül.Mivel a szervezők exkluzív tartalmakat ígérnek, ezért egyelőre fogalmunk sincs arról, hogy mire számíthatunk a Future Games Show-tól, de izgatottan várjuk az eseményt, melynek pontos időpontja még nincs, csak annyi biztos, hogy júniusban várható, és több platformon keresztül is nézhető lesz majd.

