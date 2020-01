A CD Projekt RED bejelentette, hogy megállapodást kötöttek a Funko figuragyártóval arról, hogy a Cyberpunk 2077 szereplőiről is készítenek majd néhány nagyfejű és gombszemű másolatot a rajongók legnagyobb örömére.





Ez nem meglepő annak fényében, hogy korábban a The Witcher 3: Wild Hunt is kapott ilyen kis merchandise termékeket, a cyberpunk szerepjátékhoz pedig rögtön négy különféle formát is megálmodtak a tervezők, így lesz mit begyűjteniük a rajongóknak.Az idei esztendőben érkező figurák között ugyanis találhatunk majd kétféle Johnny Silverhandot - aki gyakorlatilag ugyebár Keanu Reeves -, de egy Male V és egy Female V figura is a kollekció részét képezi majd. Nézzétek meg őket ti is: